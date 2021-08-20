«Бристоль Сити» — «Суонси»: прогноз Алексея Смирнова на матч Чемпионшипа

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 4-го тура Чемпионшипа сезона-2021/2022 «Бристоль Сити» — «Суонси».



Ставка: победа «Суонси» с форой (0) за 2.16.



«В предыдущем сезоне «Бристоль» выдал ужасную концовку, но запас очков позволил ему остаться в Чемпионшипе. «Суонси» же занял четвёртую строчку и участвовал в плей-офф за право попасть в АПЛ, уступив в финале «Брентфорду». На старте нового сезона эти команды уже в другом положении. Хозяева набрали четыре очка в первых трёх турах, а гости пока что могут похвастаться лишь ничьей с «Шеффилд Юнайтед».



Откровенно слабое начало турнира от «лебедей», но я думаю, что для них это временное явление. Гости начинали плыть, если оппоненты максимально быстро выходили из обороны в атаку, как это было с «Блэкберном». С реализацией собственных голевых моментов также были проблемы. В целом же подопечные Расселла Мартина уверенно ведут игру и почти всегда владеют мячом более 60 процентов игрового времени.



Я считаю, что серия без побед «Суонси» может прерваться уже в эту пятницу. Конечно же, к «Бристоль Сити» нельзя относиться без уважения, но игра этого клуба построена скромно, с расчётом на редкие и удачные выходы в нападение. Такой план сработал в минувшей встрече с «Редингом», но два раза подряд такое проходит не очень часто. Мой выбор — Ф2(0)», — сказал Смирнов.