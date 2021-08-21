«Урал» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Динамо» Москва в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Динамо» за 1.91, гол «Динамо» во втором тайме за 1.70.

«Динамо» отправляется в гости к команде Игоря Шалимова. Да, начал он не за здравие — проиграл «Урал» «Спартаку» — 0:1. Хотя в первом тайме екатеринбуржцы неплохо смотрелись, были неплохие подходы. Понятно, что «Урал» не самая слабая команда чемпионата, но на данный момент находится на последнем месте.



Против быстро бегущего «Динамо» «Уралу» и в домашней встрече будет непросто. Было видно, что во вторых таймах «Урал» чуть просаживается. Матч со «Спартаком» здесь не показатель. Единственная игра, в которой «Урал» не пропустил во втором тайме, это встреча со «Спартаком», хотя были подходы у красно-белых. Но там «Спартак» играл по результату, так как в первом тайме подавил екатеринбуржский клуб.



У «Динамо» длинная скамейка, очень хорошая вариативность. Много вариантов для Сандро Шварца. Мы видим, как по ходу матча он меняет и схему, и игроков. Мне кажется, есть резон сыграть чистую победу «Динамо» за хороший коэффициент 1.91. И мне нравится вариант «Динамо» забьёт во втором тайме». Хоть и были матчи, где динамовцы делали результат в первом тайме, как это было в Уфе, но с тем же ЦСКА прибавили и забили два мяча во втором тайме. В последней игре с «Ахматом» тоже забили во второй половине. Так что гол «Динамо» во втором тайме».