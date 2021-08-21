«Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз Алексея Смирнова на матч РПЛ в Самаре

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Сочи».



Ставка: ИТБ 1 гола «Крыльев Советов» за 1.82

«В данный момент «Сочи» занимают третью строчку таблицы, набрав девять очков. «Крылья» в четырёх матчах смогли заработать лишь одно очко, которое позволяет находиться только на 14-м месте чемпионата России. Гости – фавориты этой встречи, но я считаю, что у андердога есть хорошие шансы для того, чтобы как минимум не проиграть.



Нереализация голевых моментов «Крыльями Советов» – большая загадка для меня. Подопечные Игоря Осинькина во всех турах показали весьма интересную игру на чужой половине поля, но зачастую мяч по разным причинам не оказывался в сетке ворот. Эта серия слишком затянулась, а потому я предполагаю, что на этот раз самарцы наконец добьются для себя справедливого результата. Положение в турнирной таблице должно их мотивировать. К тому же у сочинцев в августе был непростой календарь, на что нужно также обратить внимание».