«Арсенал» — «Челси»: кто выиграл, результат матча чемпионата Англии, кто забил, какой счёт
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«Арсенал» проиграл «Челси» в матче второго тура АПЛ со счётом 0:2.
Счёт был открыт на 15-й минуте благодаря голу Ромелу Лукаку, ему ассистировал Рис Джеймс. Этот мяч стал первым для бельгийского форварда в футболке «Челси», хотя первую игру за синих он провёл ещё в 2011 году. На 35-й минуте преимущество «Челси» удвоил сам Рис Джеймс, голевая передача на счету Мэйсона Маунта.
Ставки на победу «Челси» принимались с коэффициентом 1.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Ничья оценивалась в 3.65, успех «Арсенала» — в 4.80.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.98. На победу «Челси» с форой (-1.5) давали 2.70, на победу «Челси» всухую — 2.85. Точный счёт 2:0 в пользу синих оценивался в 9.00.
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