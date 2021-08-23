«Сампдория» — «Милан»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1-го тура чемпионата Италии

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 1.99.



«Новый тренер «Сампдории» Роберто д’Аверса отличился в прошлом сезоне тем, что отправил «Парму» в Серию В. Что ждёт главную команду Генуи с таким наставником неизвестно. А потому — тревожно. Испытывать на прочность д’Аверсу будет «Милан», который блестяще стартовал в прошлом сезоне, но в итоге концовку гонки проиграл вчистую. В этом сезоне Пиоли остался без надёжного чемпиона Европы Доннаруммы и острого, забивного Чалханоглу, который усилил «Интер». Оливье Жиру должен компенсировать потерю в атакующей линии, а вратарь «Лилля» Меньян может удачно заменить ушедшего в ПСЖ Джанлуиджи. «Милан» давно не брал скудетто. Казалось, в 2021 все должно сложиться, но всего лишь серебро. Хотя есть выход в ЛЧ. А это уже небольшой шаг вперёд. В этом сезоне «Милан» постарается оставить титул в городе, просто переведёт трофей на свою половину города. Так что, думаю, с первого же тайма пойдёт вперёд. Гол «Милана» в первом тайме. Тотал больше 2,5, тем более, что «Сампа» крайне неудачно в последние годы играет против «Милана», — сказал Аскеров.