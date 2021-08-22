«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Златана нет, Чалханоглу ушёл. Оливье Жиру, выручай!

23 августа «Сампдория» и «Милан» сыграют в матче 1-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами гостей: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Милан»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 23 августа «Сампдория» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60, на «обе забьют» — за 1.66.

Анализ и прогноз матча Серии А «Сампдория» — «Милан» (23.08.2021)

Чемпионат Италии стартовал позже остальных ведущих европейских лиг. В эти выходные здесь проходит только первый тур, который растянулся на три дня. На понедельник осталось две игры. Наиболее поздняя начнётся в 21:45 мск в Генуе. На стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» примет «Милан».

Прошлый сезон сложился для обеих сторон успешно. Генуэзцы на удивление спокойно финишировали в топ-10. Несколько раз обокрали зазевавшихся фаворитов, а в остальном просто держали планку. Всего два неудачных отрезка — в ноябре и на рубеже февраля-марта. По меркам середняка показатель отличный.

Правда, даже обозначить борьбу за зону еврокубков не удалось. Что, впрочем, абсолютно нормально, так как конкуренты имели заметную фору по уровню исполнителей и ресурсам. 52 очка и чистое девятое место — отличный результат. Ставшая десятой «Верона» отстала на семь баллов, остальные оказались ещё дальше.

Кое-какие изменения в составе летом произошли, однако общий уровень остался примерно тем же. Крепкий середняк Серии А: слишком хорош для борьбы за выживание, слишком скромен для сражений за зону еврокубков на дистанции 38 туров. Задача понятна. Обыгрывать аутсайдеров, караулить ошибки фаворитов, набрать 45-50 очков и финишировать в серединке.

Россонери год назад выдали невероятно мощный старт. Долго лидировали, затем некоторое время держались рядом с «Интером». И всё же вторая половина совсем не задалась. В итоге с большими приключениями финишировали на второй строчке. Серебро и долгожданное возвращение в Лигу чемпионов — прекрасный результат. Хотя можно было замахнуться на большее…

Состав за лето только ослаб. Джанлуиджи Доннарумма собрал чемоданы и уехал в Париж, Хакан Чалханоглу отправился к соседям из «Интера». Добавим сюда отсутствие Златана Ибрагимовича, который точно пропустит начало сезона из-за травмы. Как ни крути, а проблем с созиданием в августе-сентябре избежать не удастся.

Контрольные матчи, скорее, подтверждают эти опасения. В играх с «Ниццей», «Валенсией» и «Реалом» забили всего один мяч. Напоследок обыграли греческий «Панатинаикос», переживающий не лучшие времена (2:1). А теперь самое интересное. Набежало три гола за четыре предыдущие встречи. И все до единого на счету Оливье Жиру.

Опытнейший француз перебрался в Серию А летом. И на старте сезона от него будет зависеть очень многое. Ведь в защите «Милан» как минимум неплох (выкупили прекрасно зарекомендовавшего себя Томори, опытнейший Кьер никуда не делся), а вот созидание без Ибрагимовича и Чалханоглу станет проблемой. К счастью, Жиру находится в отличной форме.

«Сампдория» в минувшем сезоне пропускала даже реже «Лацио» и «Ромы». И дважды создала проблемы россонери: 1:2 дома и 1:1 в гостях. Причём во втором круге «Милан» спасся только в концовке. Пожалуй, 1Х за нестыдный коэффициент 1.94 на таком фоне смотрится интересно. Нам же больше нравится ИТМ 1.5 гола «Милана» за 1.92. Гости могут забрать три очка, но прежде всего за счёт обороны. А вот подвигов впереди от них не ждём.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Милан» 23 августа 2021 года

В прошлом сезоне «Сампдория» с запасом вошла в топ-10. Состав остался на том же уровне, а вот «Милан» за лето ослаб. Доннарумма и Чалханоглу ушли, Ибрагимович травмирован. Оливье Жиру в предсезонных матчах был хорош, но удастся ли перенести это на официальные игры — большой вопрос. Рассчитывать на качественную поддержку французу не приходится. А это повышает шансы генуэзцев.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Милана» за 1.92.