«Осасуна» — «Сельта»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта».
Ставка: победа «Сельты» за 2.80.
«Осасуна» приятно удивила всех в предсезонке. Клуб с первых же матчей стал одерживать одну победу за другой, но последний поединок с «Ливерпулем» (1:3) завершил победную серию из шести викторий. В первой игре Ла Лиги красные сыграли вничью (0:0) с «Эспаньолом».
Хозяева поля не являются явными аутсайдерами в этой игре. Клуб может побороться, если вспомнит своё состояние в товарищеских играх. Тем более мы видим, что родные стены помогают. За пять матчей ни одного поражения.
«Сельта» из-за не самого хорошего выступления лишилась еврокубков. Команда отстала от седьмой строчки на пять очков. Зато сейчас все силы можно пустить на внутренние турниры. В первой игре регулярки «небесные» встретились с чемпионом Ла Лиги «Атлетико». Матч для обеих команд выдался плотным, однако выиграл чемпион 2:1.
«Кельты», по мнению букмекеров, являются андердогом, хотя я бы рискнул и поставил на их победу. «Небесные» неплохо поборолись с чемпионом и могли даже выиграть. Отмечу успешную игру на выезде до этого», — сказал Павлюченко.
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