«Химки» — «Нижний Новгород»: прогноз Егора Титова на матч 6-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Нижний Новгород» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Химок» и ТМ 3.5 за 2.48.



«Нижний Новгород» потерпел два поражения подряд почти под копирку — оба на своём поле, ведя по ходу встречи. Команда выглядит даже лучше, чем многие ждали, но мастерства не хватает, как и глубины состава. Поэтому где-то в концовках встреч не получается, бывает тяжело. Команда устаёт, а хороших замен практически нет.



«Химки» смотрятся очень прилично. Команда упёртая, с характером. Сейчас она получила подкрепление. И просто с «Химками» никому не будет. Ещё и Глушаков форму набрал, выглядит здорово. У «Рубина» очки отняли, теперь нужно постараться взять своё. Всё-таки в матче с новичком «Химки» выглядят фаворитами.



Я думаю, «Химки» смогут добиться своего. Да, у них было меньше времени на подготовку, но у них глубже состав. «Нижнему» гораздо сложнее будет из-за небольшой обоймы, замен там практически нет. К тому же «Химки» на своём поле играют, футболисты у них более опытные, квалифицированные. Голов много не жду. Наверняка «Нижний» будет глубоко обороняться, но химчане свой шанс найдут, чтобы забить.



Поставлю на победу «Химок» через тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.