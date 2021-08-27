«Урал» – «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Ростов» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: ничья за 3.24.



«Урал» после смены главного тренера по-прежнему выглядит очень печально. Две игры при Шалимове провели — обе проиграны 0:1. Но такой счет в матче с «Динамо» — это везение, только в каркас ворот 5 раз попадали динамовцы. У «Урала» не было ни шанса. Еще и Бикфалви удалился, он не сыграет против «Ростова». По-прежнему серьезные проблемы в атаке у «Урала», голы даются с гигантским трудом. Не знаю, что Шалимов сможет придумать к матчу с «Ростовом». Кадров не хватает.



«Ростов» добыл волевую победу в «Нижнем Новгороде». Не скажу, что был счет по игре. «Нижний» вел и играл не хуже. Но настойчивость ростовчан в концовке игре сказалась. Додавили. Это первый успех при Семине. Но пока и «Ростов» выглядит достаточно сыро. Не хватает взаимопонимания, все больше завязано на отдельных моментах.



«Урал» приперт к стене. И здесь уже просто на характере надо стараться выгрызать — хотя бы 1 очко. Проигрывать снова — это ставить под угрозу свое место в премьер-лиге, пусть и сыграно пока мало. Но уходить на перерыв с таким багажом — это тяжело хотя бы в плане психологии.



Я думаю, матч будет очень жестким, будет много борьбы. Поставлю на ничью. Вполне может быть 0:0», — сказал Титов.