«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Англии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.57.

«В разговоре о „Челси“ давайте отталкиваться от последнего матча с „Арсеналом“. Там блистал Лукаку, возвращенец команды. Он рвался вперёд, забил, попал в перекладину. Он разговаривал с трибунами и даже бросал какие-то упрёки партнёрам или хвалил их. Лукаку сделал всё, чтобы весь мир почувствовал, что он свой, и будет здесь творить чудеса. С „Арсеналом“ это было несложно, слишком убогая защита у „канониров“. С „Ливерпулем“ так не получится.



Наверное, нужно отметить, что раньше были проблемы с защитниками. В одночасье из-за травм вылетела вся линия обороны. Сейчас же все основные игроки на месте. Тут надёжная стена. Для „Ливерпуля“ на своём поле „Челси“ — сумасшедший раздражитель.



Что и говорить о тренерской дуэли, там все напряженно. У „Ливерпуля“ серия из семи побед. В этих матчах он не забивал меньше двух мячей. Если говорить о потерях, у „Челси“ не будет Пулишича. Потеря серьёзная. Всему виной коронавирус. Скамейка тут тоже, однако, сумасшедшая. „Челси“ неплохо играет у „Ливерпуля“ в гостях.



В семи из девяти последних матчей было три победы „Челси“ и четыре ничьи. Интересно вспомнить предыдущий чемпионат, там обе команды выиграли в гостях. Ставить на Лукаку в лоб я не буду, но буду учитывать его стиль в матче с „Арсеналом“.



Мой прогноз: „Челси“ не проиграет».