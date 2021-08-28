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«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

«Ювентус» — «Эмполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии
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Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Эмполи».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.09.

«Продолжаем говорить о чемпионате Италии. Говорим о «Ювентусе», который в новый сезон вошёл с новым-старым тренером Массимилиано Аллегри.

Казалось, что у «Ювентуса» всё начнёт переворачиваться, но есть важнейший момент. Вот-вот клуб покинет Криштиану Роналду. А это серьёзно.

Вспоминая первый тур, сначала «Ювентус» был очень хорош, а затем «Удинезе» сумел сравнять счёт. К 20-й минуте «Юве» вёл со счётом 2:0, но матч завершился вничью, 2:2. Криштиану отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из-за офсайда, поэтому победить не удалось. Вот такие вот эмоции, вот такой вот сумбур.

Учитывая, что «Ювентус» встречается с «Эмполи», который поднялся в Серию А, то у «Юве» есть масса мотивационных моментов, чтобы добиться не только победы, а уверенно обыграть соперника.

У «Эмполи» не так-то и много шансов. В первом туре было поражение от «Лацио» со счётом 1:3. Хорошо, что «Эмполи» сумел забить, но «Лацио» — это совершенно другой коллектив, другая команда. «Ювентус» должен просто выносить «Эмполи».

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