Андрей Рублёв — Иво Карлович: ставка Надежды Петровой на встречу US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч US Open Андрей Рублёв — Иво Карлович.
Ставка: победа Рублёва с форой (-6.5) за 1.94.
«Андрей Рублёв в данный момент является седьмой ракеткой мира и в последней своей встрече на корте проиграл в финале турнира в Цинциннати Александру Звереву (2:6, 3:6). До главного матча российский теннисист не встречал особого сопротивления, если не считать полуфинального противостояния со своим соотечественником Даниилом Медведевым, которого он обыграл лишь в третьем сете (2:6, 6:3, 6:3).
Иво Карлович сейчас находится на 221-м месте мирового рейтинга АТР и не проигрывает уже три матча кряду. Хорват прошёл все раунды квалификации на нынешнем турнире и уверенно обыгрывал своих соперников. В прошлом матче он победил Юити Сугиту (6:3, 7:6) и пробился в основной этап соревнований.
Класс и опыт соперников слишком сильно отличаются. На мой взгляд, у российского теннисиста не должно возникнуть абсолютно никаких проблем в матче на такой ранней стадии. Андрей находится в отличной форме и, скорее всего, уже отошёл от поражения недельной давности. Я считаю, что он выиграет в спокойном и уверенном стиле, и предлагаю воспользоваться этим, поставив на его крупный отрыв», — сказала Петрова.
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