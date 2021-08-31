Маккензи Макдональд — Давид Гоффен: прогноз Владимира Светлицы на игру 1-го круга US Open

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч US Open Маккензи Макдональд — Давид Гоффен.
Ставка: победа Макдональда с форой по сетам (-1.5) за 1.75.
«Оба теннисиста играют в комбинационный теннис и могут похвастаться прекрасным чувством мяча и передвижением по корту.
Проблема только в том, что по форме заметное преимущество у Макдональда. В этом году у Маккензи 38 побед при 20 поражениях, а всего несколько недель назад он играл в финале турнира ATP-500 в Вашингтоне, где демонстрировал впечатляющий уровень игры. На следующих турнирах американец предсказуемо сбавил, да и соперники попадались для этого подходящие (Пэр и Медведев), но в Нью-Йорке, как мне кажется, мы имеем шансы увидеть вновь оптимального Макдональда.
Гоффен на прошлой неделе в Цинциннати провёл первый матч за 2 месяца, в котором без особых шансов уступил Гвидо Пелье. У Гоффена, ожидаемо, мало что получалось, так как он возвращался в тур после травмы. Проблема в том, что после поражения от Пельи Давид снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме, который проходит на этой неделе, отказавшись от столь нужной сейчас игровой практики. Судя по всему, физически бельгиец себя чувствует не очень хорошо.
При таких раскладах победа Макдональда в 3-4 сетах вряд ли кого-то сможет сильно удивить», — сказал Светлица.
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