«Фонбет» и Василий Уткин подписали соглашение о сотрудничестве

Букмекерская компания «Фонбет» сообщает о начале долгосрочного сотрудничества с самым узнаваемым и авторитетным футбольным журналистом страны, а также популярным YouTube-блогером Василием Уткиным.



В рамках сотрудничества «Фонбет» выступит спонсором футбольного клуба «Эгриси», президентом которого является Уткин, а также предоставит возможность лучшим студентам Школы спортивной журналистики Василия Уткина комментировать футбольные матчи на сайте «Фонбет». Во время прошедшего чемпионата Европы наши аудиотрансляции слушали более пяти миллионов уникальных пользователей!



«Рад возможности сотрудничества с крупнейшей букмекерской компанией в России. Наши с «Фонбет» отношения будут носить долгосрочный характер, а это означает, что болельщиков ждут интересные и по-настоящему масштабные совместные проекты. Следите за новостями», — сказал Василий Уткин.



Партнёрство с клубом «Эгриси» важно с точки зрения популяризации любительского футбола, который является основой для футбола профессионального.



«У Василия огромная база поклонников, а его «Эгриси» — один из самых популярных любительских клубов в России. Мы уверены, что, соединив наши возможности с талантом и креативом Уткина, мы создадим для наших клиентов много интересного контента», — прокомментировала подписание соглашения директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич.



«Фонбет» рад приветствовать внушительную фанатскую базу «Эгриси» и подписчиков Василия Уткина!