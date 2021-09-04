Кипр — Россия: ставка Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Кипр — Россия.

Ставка: победа сборной России с азиатской форой (-1).

«Сборная Кипра представляет из себя слаженный коллектив, в котором нет звезд, но есть командный дух и классный тренер, который всю свою карьеру провел в Греции и на Кипре. Хозяева после четырех туров добыли одну победу и ничью, что соответствует четырем баллам, при одном забитом мяче.



Россия продолжает движение по турнирной дистанции с Валерием Карпиным и новыми исполнителями. Ничья с Хорватией в первом матче оставляет неплохие шансы для команд на выход в плей-офф – у России две победы и ничья, что привело «наших парней» на вторую позицию.



От первого матча с новым наставником ждали большего, но тот факт, что сборная не проиграла, уже можно считать успешным дебютом. В этой игре соперник позволяет надеяться на успех и важные три очка для сборной России.



Лично я считаю, что другого варианта, кроме сухой победы с противником такого класса, ждать не приходится, ведь по-другому нечего делать и в Катаре. Предполагаю уверенную победу России за счет класса игроков.



Моя ставка – азиатская фора (-1) на Россию», — сказал Мостовой.

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