Кипр — Россия: ставка Эдуарда Мора на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор сделал ставку на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Кипр — Россия.

Ставка: победа россиян по угловым с форой (-2.5) за 1.67.

«Я позволю себе дать небольшой разбор прошедшей игры России с Хорватией. Могу сказать, что в целом с оптимизмом для меня прошла эта игра. Надо понимать, что хорваты — серьёзный соперник, где играют футболисты из серьёзных клубов. Это действительно сильная сборная. Я с удивлением читаю комментарии о том, что Хорватия играла пешком — ничего подобного!



Что касается сборной России, то мы вышли играть в четыре защитника, высоко прессинговали. Первые полчаса хорваты не могли выйти, но потом прессинг стал не таким активным. Тем не менее ничего очень опасного в обороне сделать не дали, при этом 4-5 человек атаковали хорватов у их ворот. Мне это понравилось. Именно так играют ведущие мировые сборные и клубы — высоко прессингуют и не дают пройти.



Думаю, что будут изменения в составе сборной России в игре на Кипре, потому что игра с хорватами была очень энергозатратная. Думаю, что появятся новые люди в линии атаки. Против Кипра появится Смолов с первых минут, потому что не нужно будет столько обороняться, справятся и без него.



Кипр мало забивает, но обороняется довольно хорошо. Последнюю игру с Мальтой проиграли 0:3, но было ранее удаление, а в меньшинстве Кипр играть не умеет. Наша команда будет очень много атаковать, будет много угловых. Думаю, что можно брать фору (-2.5) России по угловым.



Идеи Карпина в сборной приживаются, футболисты их выполняют. Не думаю, что когда наша сборная забьёт первый гол, то будет охранять этот результат, а будет стараться забить ещё. Ещё один мой прогноз — победа России с форой (-1.5)», — сказал Мор.

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