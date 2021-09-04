Кипр — Россия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия.

Ставка 1: победа России с форой (-1) за 1.73.

Ставка 2: гол Захаряна за 4.50.

«В первой игре сборной России при Валерии Карпине было достаточно позитива — команда выглядела организованно, была уверена в себе, умеренно прессинговала, старалась играть в свой футбол. Посвежее она, конечно, стала выглядеть впереди — нестандартности Захаряна, например, сильно не хватало команде раньше.



Кипр только что разгромно проиграл Мальте и потерял из-за дисквалификации своего ведущего центрального защитника. Можно представить, в каком настроении находится команда, которая, конечно, рассчитывала на прямо противоположный результат.



Тем не менее лёгкой жизни у гостей в Никосии, скорее всего, не будет. Проводить матч с соперником, играющим по схеме 5-4-1, да ещё в 30-градусную жару, — удовольствие сомнительное. Но всё же, думаю, соответствующий настрой и преимущество в классе позволят сборной России решить задачу и увезти с острова Афродиты три очка», — сказал Петросьян.

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