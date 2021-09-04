Кипр — Россия: прогноз Дениса Наливайко на матч отбора ЧМ-2022

Спортивный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

«На самом деле не всё здесь так однозначно. Наверное, несколько лет назад мы бы сказали, что Россия победит и нужно ставить на тотал больше. Но с тех пор Кипр перестал быть карликовой сборной для битья, как Сан-Марино, Андорра и прочие.

Кипр — это очень боевая команда, которая в этом отборочном турнире пропустила только однажды от Хорватии (0:1). Дома удалось переиграть Словению (1:0) и сыграть вничью со Словакией (0:0). Учитывая, что сборная России всего лишь второй матч проводит под руководством Валерия Карпина, логичным исходом будет выбор тотала меньше. Здесь есть два выбора. Это рискнуть и поставить на тотал меньше с коэффициентом 2.50. Но лучше поставить на тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.83. Тот факт, что Кипр играет дома, должен им помочь. Давайте ставить на тотал меньше 2.5 гола», — сказал Наливайко.

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