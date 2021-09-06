«Спартак» — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Витязь».
Ставка: ТБ 5 за 1.80.
«Пока «Витязь» симпатичен мне больше остальных команд-открытий сентября. 11 шайб в двух матчах, спасение со счёта 1:5 в Сочи, забивают все четыре звена. Команда действительно играет в хоккей. И смотреть за ней куда интереснее, чем за более дорогими составами, действующими в стиле капкана. Убеждён, что подопечные Юрия Бабенко покажут классную открытую игру и в Москве.
И, скорее всего, победят спартаковцев. Красно-белые, несмотря на красивый по счёту результат, особо не впечатляют. Обыграть главных аутсайдеров Востока, да ещё и попавших в сложный часовой пояс, много ума не надо. Спартаковцы именно сегодня впервые столкнутся с серьёзным соперником, будущим прямым конкурентом по борьбе за плей-офф. И потеряют очки в матче, по ходу которого болельщики увидят как минимум 5 голов. Выбираю ставку тотал матча больше 5 шайб», — сказал Плющев.
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