Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Босния и Герцеговина — Казахстан: прогноз Андрея Чернышова на матч отбора ЧМ-2022

Босния и Герцеговина — Казахстан: прогноз Андрея Чернышова на матч отбора ЧМ-2022
Комментарии

Экс-игрок сборных СССР, СНГ и России, московских «Динамо» и «Спартака», греческого ПАОКа, бывший главный тренер московского «Спартака» и уральского «Акжайыка» Андрей Чернышов дал прогноз на отборочный поединок чемпионата мира — 2022 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Ставка: победа Боснии 3:0 за 6.80.

«Боснийцы — явные фавориты этого матча, играют дома в сильнейшем составе. После ничейного исхода с Францией у них добавилось уверенности в собственных силах. Никакой недооценки со стороны хозяев поля не будет. Боснийцам очень нужна победа, чтобы не отстать от лидеров.

Балканские сборные хороши, много футболистов играют в сильных европейских чемпионатах. Конечно, командам из постсоветских стран тяжело справляться с ними, потому что нет такого количества сильных исполнителей — мало кто из них играет на высоком уровне.

Главное преимущество сборной Боснии и Герцеговины — домашняя встреча и большее количество индивидуально мощных футболистов. Сборной Казахстана надо сыграть строго в обороне и биться, бороться, тогда есть шанс на положительный результат. Думаю, боснийцы победят со счетом 3:0», — сказал Чернышов.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021