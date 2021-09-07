Босния и Герцеговина — Казахстан: прогноз Андрея Чернышова на матч отбора ЧМ-2022

Экс-игрок сборных СССР, СНГ и России, московских «Динамо» и «Спартака», греческого ПАОКа, бывший главный тренер московского «Спартака» и уральского «Акжайыка» Андрей Чернышов дал прогноз на отборочный поединок чемпионата мира — 2022 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Казахстана.



Ставка: победа Боснии 3:0 за 6.80.



«Боснийцы — явные фавориты этого матча, играют дома в сильнейшем составе. После ничейного исхода с Францией у них добавилось уверенности в собственных силах. Никакой недооценки со стороны хозяев поля не будет. Боснийцам очень нужна победа, чтобы не отстать от лидеров.



Балканские сборные хороши, много футболистов играют в сильных европейских чемпионатах. Конечно, командам из постсоветских стран тяжело справляться с ними, потому что нет такого количества сильных исполнителей — мало кто из них играет на высоком уровне.



Главное преимущество сборной Боснии и Герцеговины — домашняя встреча и большее количество индивидуально мощных футболистов. Сборной Казахстана надо сыграть строго в обороне и биться, бороться, тогда есть шанс на положительный результат. Думаю, боснийцы победят со счетом 3:0», — сказал Чернышов.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.