«Куньлунь» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» за 1.58.



«Финнов немного не хватает в конце матча. Ну, как не хватает? Конечно, они в третьем периоде не ползают по льду с языками на плечах, как «Филадельфия» в конце пятого овертайма. Опять-таки, как раз в овертайме они выглядят живчиками, но в третьем периоде заметно подсаживаются.



Хорошо, тут мы что-то видим и понимаем. В «Куньлуне» пока непонятно совсем ничего, особенно после победы в Казани. Непонятно, то ли «Куньлунь» громить, то ли его бояться. С «Йокеритом» в этом плане куда яснее: финны вошли в сезон по-европейски, то есть не полностью готовыми, дошлифовывая всё уже по ходу игр. На этом сейчас и теряют очки. А вот на чём их «Куньлунь» набирает?



В общем, в этом насквозь иностранном матче, который будет сыгран практически в российской столице, непонятно практически ничего. Осталось обратиться к статистике личных встреч, где у нас двукратное преимущество «Йокерита». Причем, что примечательно, соперники достаточно часто крушат друг друга на выезде. Именно это ставит окончательную точку в моих метаниях. Решено: «горячие финские парни» должны победить, причем в основное время. Как уж они это сделают и с каким преимуществом – вопрос второй, но два очка из Мытищ «Йокерит» увезет, а «Куньлунь» останется несолоно хлебавши», — сказал Лебедев.