«Динамо» Мн – «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» (Минск) – «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1) за 2.65.



«Екатеринбургские болельщики имеют полное моральное право после питерского матча упиваться величием собственной команды. Но я склонен видеть в ней старую, уже замшелую болезнь СКА, которому сперва надо обязательно повалять дурака, а уже потом можно начинать играть. На этот раз довалялись до 0:3, а поскольку практики вылезать из таких ситуаций в этом сезоне еще не выработано и рука не набита, то получилось то, что получилось.



Минчане же, в свою очередь, валять дурака не станут – не та у них ситуация и не то положение. Главным минусом для них в предстоящем матче станет тот факт, что это будет матч открытия сезона в Минске. То есть «зубры» будут лезть из кожи вон, чтобы показать себя своим болельщикам с наилучшей стороны, а у нас сплошь и рядом получается обратный эффект.



Предполагаю, что именно этот эффект сыграет на руку «Автомобилиста», который уже забыл, как проигрывать минчанам. Потому что выиграл семь из восьми последних официальных междусобойчиков, а если брать в расчет и неофициальные, то таких побед будет вообще девять из десяти. То есть уральцы в любом состоянии знают, «где у него кнопка», и в очередной раз на нее надавят. И все у них в итоге получится.



Гостевая победа «Автомобилиста», скромная, трудовая, в одну-две шайбы, но непременно в основное время», — сказал Лебедев.