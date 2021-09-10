«Северсталь» — «Трактор»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» с форой (-1.5) за 2.67.

«Скажем мягко: «Северсталь» выглядит менее убедительно, чем хотелось бы и чем казалось после стартового матча сезона. И даже победа над проводящим четвёртый подряд матч на выезде «Адмиралом» не убедила, поскольку была достигнута в самом конце овертайма, когда дальневосточники едва таскали ноги и уже видели послематчевые буллиты.

Нельзя сказать, что «Трактор» выглядит монументальнее, но в этом сезоне челябинцев ещё никому не удалось обыграть в основное время. Смею предположить, что и череповчанам этого сделать не удастся, и есть большое подозрение, что даже в дополнительное не получится. И вот почему.

Во-первых, потому, что «Трактор» действительно выглядит мощнее «Северстали». Не на порядок, а просто мощнее. Это, конечно, сплошь «вкусовые ощущения», но они достаточно отчётливые. Во-вторых, пять последних междусобойчиков этих соперников завершились победами гостей. А это уже серьёзней, ибо, как ни крути, тенденция, однако. Добавим сюда, что домашний матч с «Адмиралом» дополнительной уверенности череповчанам явно не принёс, тогда как выездной вынос рижан «вперёд ногами» добавил «Трактору» душевной крепости.

Отсюда и мой прогноз: выездная победа «Трактора» в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.