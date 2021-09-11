«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» – «Ювентус».

Ставка: победа «Наполи» за 2.49.

«Наполи» сыграет с «Ювентусом» в третьем туре нового сезона Серии А. Это матч с приставкой «топ», даже несмотря на то что туринцы сейчас находятся не в том состоянии, к которому мы все привыкли. «Старая синьора» плохо начала чемпионат – не победила в обоих турах. Сейчас у «Ювентуса» всего одно очко в активе.



Команда с вернувшимся на пост тренера Аллегри приезжает в гости в совсем недружелюбный Неаполь. «Наполи» как раз-таки очень хорошо стартовал – победил в обоих турах. Сейчас с шестью баллами подопечные Спаллетти закрепились в верхушке таблицы.



Конечно, чемпионат Италии только стартовал – ещё прошло слишком мало туров, чтобы всерьёз судить о шансах команд. Однако определённые выводы всё равно можно сделать. «Ювентус» плохо начал, и после игр сборных ему будет очень непросто в Неаполе. Дело в том, что «старая синьора» каждый раз делегирует большое количество игроков в национальные команды.



«Наполи» сейчас больше уверен в своих силах. «Ювентус» под конец трансферного окна ещё и потерял свою главную движущую силу – Роналду вернулся в Англию. Без него туринцы тоже всё ещё привыкают играть.



Повторюсь, делать серьёзные выводы о форме команд по итогу всего двух туров сложно. Однако я считаю, что сейчас «Наполи» — на коне. Именно он является фаворитом в этом матче. Букмекеры здесь согласны со мной. Мой вариант ставки на матч – победа хозяев», — сказал Калиниченко.