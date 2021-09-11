«Спартак» – «Химки»: ставка Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Спартак» – «Химки».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«В случае со «Спартаком» что-то прогнозировать крайне сложно. Даже состав угадать почти невозможно. Тем более нельзя предсказать, как двухнедельная пауза сказалась на команде. Есть новичок, но будет ли от него польза? Вопросов больше, чем ответов. Но если всё пойдет в том же духе, что и до перерыва на сборные, то долго Витория не продержится. К нему есть вопросы, к тому же у него нет никакой поддержки.



«Химки» — грамотная команда, умеющая использовать слабые стороны соперника. Наверняка Глушаков захочет о себе напомнить, начало сезона он проводил очень сильно, забивал не раз. Вполне здесь могут химчане на контратаках подловить «Спартак», и не раз. Но и спартаковцам пора что-то показывать в атаке. Подбор игроков хуже же не стал. Но, видимо, так влияет на футболистов ситуация вокруг, что они стали меньше созидать и хуже реализовывать. Эту ситуацию надо переламывать. Есть же гордость у игроков.



Поставлю здесь на тотал больше 2.5 мяча. Думаю, голы будут и в те, и в другие ворота. Вообще, футбол должен получиться достаточно открытым. Каждая из команд может считать, что она сильнее соперника. Уверен в ставке на восемь из десяти».

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