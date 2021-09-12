«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3 гола за 1.84.
«Конечно, фаворитом предстоящего матча является «Ливерпуль», но недаром «Лидс» считается самой непредсказуемой командой АПЛ, которая может обыграть любого соперника. Правда, и проиграть она может любой команде.
В прошлом сезоне «Лидс» не дал красным одержать победу на «Элланде», сыграв вничью — 1:1. «Лидс» не проигрывает уже в семи подряд домашних матчах в АПЛ — три победы, четыре ничьи. Последнее поражение на своём поле было зафиксировано 27 февраля. В этих семи беспроигрышных матчах подопечные Бьельсы забили 11 голов, то есть в среднем больше 1.5 гола за матч, пропустив шесть.
Гостевая серия мерсисайдцев без поражений составляет уже восемь матчей — семь побед и одна ничья. Последнее поражение — в феврале. В этих восьми беспроигрышных матчах красные забили 19 голов, то есть в среднем почти 2.5 гола за матч. И пропустили парни Клоппа при этом всего четыре раза.
Исходя из агрессивной и атакующей манеры обеих команд, можно поставить на голы. Мой выбор — «тотал больше 3», — сказал Елагин.
- 12 сентября 2021
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 11 сентября 2021
-
19:41
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:00
- 10 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00