«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.84.

«Конечно, фаворитом предстоящего матча является «Ливерпуль», но недаром «Лидс» считается самой непредсказуемой командой АПЛ, которая может обыграть любого соперника. Правда, и проиграть она может любой команде.

В прошлом сезоне «Лидс» не дал красным одержать победу на «Элланде», сыграв вничью — 1:1. «Лидс» не проигрывает уже в семи подряд домашних матчах в АПЛ — три победы, четыре ничьи. Последнее поражение на своём поле было зафиксировано 27 февраля. В этих семи беспроигрышных матчах подопечные Бьельсы забили 11 голов, то есть в среднем больше 1.5 гола за матч, пропустив шесть.

Гостевая серия мерсисайдцев без поражений составляет уже восемь матчей — семь побед и одна ничья. Последнее поражение — в феврале. В этих восьми беспроигрышных матчах красные забили 19 голов, то есть в среднем почти 2.5 гола за матч. И пропустили парни Клоппа при этом всего четыре раза.

Исходя из агрессивной и атакующей манеры обеих команд, можно поставить на голы. Мой выбор — «тотал больше 3», — сказал Елагин.