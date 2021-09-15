«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 2.54.
«Лейпциг» будет бит «Сити». Думаю, что будет бит крупно. «Лейпциг» потерпел 5 поражений в последних 7 матчах – это беда. Плюс, у команды очередные проблемы на выезде, потому что в Бундеслиге в гостях пока не забили ни разу.
Ну а «Сити» играет на ноль в трех матчах подряд и побеждает со счетом 5:0 в двух матчах на своем стадионе.
Думаю, здесь шансов почти никаких. Беру победу хозяев с форой (-2)», — сказал Казанский.
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