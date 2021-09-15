«Брюгге» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Брюгге» — «ПСЖ».



Ставка: ТБ 3.5 за 2.23.

«Напомню, что в матче с «Клермоном» «ПСЖ» выиграл со счётом 4:0 и справился и без «Клермона», чтобы пробить тотал в 3.5 мяча. Париж — это сила. Об этом знают все, кто следит за Францией.



Теперь надо стартовать в Лиге чемпионов. Соперник — самый слабый по группе. Напомню, что ещё придется играть с «Манчестер Сити» и «Лейпцигом». Естественно, терять очки нельзя, так как есть три претендента на два места. Парижу лучше пораньше решить все проблемы.

«Брюгге» странно выглядит в чемпионате Бельгии. Да, команда находится на первом месте, но я посмотрел, что перед перерывом на матчи сборных она умудрилась проиграть «Генту», который внизу таблицы, со счётом 1:6. В остальном всё хорошо — победы, причём довольно результативные.

Я бы ожидал, что «Брюгге» всё же забьёт хотя бы один мяч, а «ПСЖ» всегда забивает много. Кстати, у «Брюгге» Париж, когда эти команды однажды встречались в Бельгии, выиграл со счётом 5:0. Всё говорит о результативности и этого матча. Не будем слишком сильно напрягаться и, как и в игре с «Клермоном», поставим на тот же тотал больше 3.5 мяча. Мне кажется, что «ПСЖ» и «Брюгге» должны его пробить.

Многоголовье — это то, что я очень люблю, причём в Лиге чемпионов это происходит чаще, чем низы, особенно в матчах таких команд, как «ПСЖ» и «Брюгге», — сказал Занозин.