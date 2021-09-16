«Мидтьюлланн» — «Лудогорец»: прогноз Алексея Смирнова на игру Лиги Европы

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Мидтьюлланн» — «Лудогорец».



Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.75.



«Обе команды привыкли к лидерству в своих внутренних чемпионатах, но блеснуть в еврокубках у них пока что не получается. Датчанам путь в Лигу чемпионов перегородил ПСВ, а болгар в финале квалификации выбил «Мальме». Правда, теперь у нынешних соперников есть шанс показать себя в Лиге Европы.



Любопытно, что в прошлом году команды встречались между собой, и тогда сильнее оказались «волки»(1:0). Та битва была наполнена силовой борьбой, но в то же время она прошла на высоких скоростях. Я считаю, что и в этот раз может получиться нечто подобное.



Оба соперника обычно активно стремятся к чужим воротам, но при этом они далеко не всегда эффективны в защите. Им сложно играть с теми противниками, которые похожи на них по стилю. Предполагаю, что здесь будет остроатакующий футбол, при котором игрокам придется часто прерывать атаки оппонентов, нарушая правила. Хочется поставить как на угловые удары, так и на жёлтые карточки», — сказал Смирнов.