«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Краснодар» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

«Краснодар» постепенно набирает ход, игра стала выглядеть более цельно. Но есть потери. Похоже, выбыл форвард Кордоба, который сразу после перехода начал приносить много пользы, забивать. Без него в атаке будет более сиротливо. Хотя есть Ильин, для которого матч с «Ахматом» будет принципиальным. Думаю, «Краснодар» в любом случае будет стараться играть в свой футбол — владеть мячом, а когда возможно — проводить быстрые атаки.

«Ахмат» при Талалаеве стал более агрессивной командой. И у себя дома даже с «Краснодаром» «Ахмат» не будет закрываться. Я думаю, он начнёт очень быстро, постарается сразу же взять высокий темп, чтобы удивить соперника. И дальше пойдёт такой же весёлый футбол с обменом ударами. Скучным этот матч точно не будет. Жаль, конечно, что Крыховяк матч пропустит. Но ему ещё предстоит набрать форму, пока он выглядит медленным.

На мой взгляд, здесь стоит поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Команды будут рисковать. Уверен в ставке на 8 из 10».