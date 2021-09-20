«Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Сочи».



Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (-1.5) за 2.72.



«Нефтехимик» всё сильнее столбит для себя место «домашней» команды. И если ещё не застолбил его во всей КХЛ, то в своей Восточной конференции уже идёт, что называется, вне конкурса. И это удивительно именно на Востоке, где за звание самой домашней команды всегда боролись с переменным успехом две дальневосточные команды.



Учитывая вышеизложенное, нетрудно предположить, что сочинцы окажут «маленьким татарам» всемерную помощь и поддержку в этом благом начинании. Не то чтобы окажут добровольно, просто деваться им особо некуда. Южан в текущем регулярном чемпионате хватило только на два первых матча, после чего они посыпались, причём посыпались настолько, что сумели дважды проиграть полуспящему «Ак Барсу», а по одному разу – многим, до «Куньлуня» включительно, не будь он к ночи помянут.



В общем, матч достаточно прост для прогноза. Видимо, таким же будет и по коэффициентам. Тот самый случай, про который мой бывший старпом на корабле говорил: «Не надо искать в ж…е мозга – его там нет!» Всё ясно и понятно, и два очка, считай, сами идут в руки «маленьких татар». Сочинцы, конечно, посопротивляются как могут, но много они не могут, а что могут – не хватит.



Домашняя победа «Нефтехимика», достаточно спокойная и уверенная. В основное время и с преимуществом в счёте минимум две шайбы», — сказал Лебедев.