«Локомотив» — «Йокерит»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Йокерит».



Ставка: ТБ 5 за 1.98.



«Ярославцы начали сезон совсем не так, как от них ждали летом. Все эксперты записывали команду Андрея Скабелки в фавориты Западной конференции, обоснованно предполагая, что с приходом Рида Буше и Максима Шалунова на новый уровень выйдет атака. Американец возложенные на него надежды оправдывает, россиянин — пока нет. Однако главная проблема для «Локомотива» пришла откуда не ждали. Оборона своей рыхлостью напоминает тающие под весенним солнцем сугробы. Уход надёжного финского ветерана Атте Охтамаа компенсировать не удалось. Защитники допускают много ошибок и позволяют соперникам бросать с удобных позиций. Если бы не отличные действия вратаря Эдди Паскуале, то Скабелка, возможно, уже лишился бы своего поста.



«Йокерит» — одна из самых весёлых команд на старте сезона. В восьми матчах с её участием было заброшено 50 шайб. Хотя в Хельсинки менее недели назад финны у «Локомотива» выиграли лишь 2:0, их преимущество не вызывало сомнений. Гости нанесли жалкие 12 бросков в створ. У «джокеров» на сегодняшний день серия из шести побед, поэтому их шансы на очередной успех вижу как минимум равными в сравнении с железнодорожниками. Предположу, что встреча получится открытой. «Йокерит» играет сам и даёт другим. Тотал матча больше 5», — сказал Плющев.