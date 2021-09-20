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ЦСКА — «Спартак»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 20 сентября, в 19:30 по московскому времени начнётся дерби ЦСКА — «Спартак». Кто победит? У вас есть шанс получить фрибет 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.

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1. Скачай приложение «Фонбет».

2. Зарегистрируйся в приложении.

3. Получи бесплатную ставку 1000 рублей.

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