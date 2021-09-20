ЦСКА — «Спартак»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 20 сентября, в 19:30 по московскому времени начнётся дерби ЦСКА — «Спартак». Кто победит? У вас есть шанс получить фрибет 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
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