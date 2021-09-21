«Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1.5) за 2.46.



«Северсталь» вернулась из дальневосточного турне, куда ездила зря, поскольку ничего хорошего для неё там не было. Конечно, нельзя сказать, что турне получилось совсем уж бесполезным, всё-таки два очка в Новосибирске по дороге на Дальний Восток череповчанам отчекрыжить удалось. Но не столько потому, что «Северсталь» такая сильная, а потому, что «Сибирь» нынче совсем никакая.



Теперь вроде бы северяне вернулись домой, где выглядят несколько приличнее себя выездных, но к ним приезжает «Салават Юлаев». Который в этом сезоне перекусывает пополам даже равных, а тех, что попроще, и вовсе укладывает штабелями. И за семь прошедших матчей никому не только не удалось у уфимцев выиграть, но не получилось даже не проиграть в основное время.



Вышесказанное усугубляется статистикой личных встреч, согласно которой у «Салавата» почти двукратное преимущество по числу побед в «междусобойчиках». Но если заглянуть в эту самую статистику поглубже, то мы увидим, что основное количество череповецких побед приходится на конец Суперлиги — начало КХЛ. А в последнее время «Северсталь» выигрывает у «Салавата» лишь по очень большим праздникам. Таким большим, что Новый год бывает чаще.



В общем, не знаю, как вы, а я у нынешней «Северстали» перед нынешним «Салаватом» шансов не вижу никаких. Плюс «постдальневосточный отходняк», который никакими приборами не засекается и не замеряется, но на результаты, как давно подмечено, всё равно влияет.



Гостевая победа «Салавата». Ненапряжная, с ленцой, в основное время и с преимуществом, не оставляющим возможности для случайности, то есть от двух шайб и более», — сказал Лебедев.