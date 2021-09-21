«Спартак» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.33.
«Вы, конечно, будете смеяться, но три последних междусобойчика выиграли красно-белые. На этом, правда, героическая история «Спартака» в противостояниях с «Авангардом» практически заканчивается, потому что в целом «ястребы» имеют солидный перевес по числу побед в личных встречах. Но сыгранного в прошлом году уже не вернуть.
В данном матче я не вижу шансов у «Спартака» хотя бы потому, что в предыдущем они победили. А «Спартак» — это, извините, «Спартак». И во все времена, при любых тренерах и игроках победу надо было отметить. А на следующий матч выйти в праздничном и легковесном настроении, чтобы огрести по самое «не балуй», и уже потом… Так и идёт спартаковская история по спирали, и спираль эта кажется вечной.
Ну, а то, что «Авангард» мощнее и основательнее «Спартака» практически по всем компонентам и во всех линиях, – это в данном случае даже можно считать вторичным. Хватит и вековой спартаковской расхлябанности после победы. Поэтому тут особо задумываться нечего: гостевая победа «Авангарда» в достаточно спокойном матче с небольшим количеством заброшенных шайб, возможно, даже с минимальным преимуществом в счёте. Но при этом в основное время», — сказал Лебедев.
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