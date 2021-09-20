«Спартак» — «Авангард». Прогноз: обладателю Кубка Гагарина снова придётся помучиться

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Спартака» оценён экспертами в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» 21 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Авангард» Омск (21.09.2021)

Сентябрь давно перевалил за экватор, но это не повод расстраиваться. Особенно для поклонников отечественного хоккея. 21 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоится сразу пять матчей. Отдельное внимание стоит уделить встрече московского «Спартака» и омского «Авангарда». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Спартак» заметно прибавил, на контрасте с прошлым сезоном выглядит особенно здорово. Конечно, Борису Миронову предстоит ещё немало работы, однако кое-что уже можно занести в актив. Ну хотя бы то же четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. После восьми матчей в активе ровно 10 очков, отставание от тройки лидеров — два пункта.



Выделить можно и оборону красно-белых. Если не считать пяти шайб в дерби с ЦСКА (3:5), то пропустили всего 10 раз за семь игр. То есть в среднем за игру выходит меньше полутора штук. В случае с матчем с армейцами были вынуждены отыгрываться с 0:3. В середине третьего периода сравняли-таки счёт, но финальный штурм не получился.



Впрочем, проигрывают москвичи не так часто. Помимо команды Сергея Фёдорова, уступили только «Салавату Юлаеву» (1:2), который сейчас лидирует в КХЛ и выглядит грозно, и петербургскому СКА (0:2). Но в Уфе даже открыли счёт, а с петербуржцами тоже отыграли достойно. Подвела реализация и ошибка собственного защитника.

В остальных пяти случаях пять побед, четыре из них — в основное время. Причём нет особых проблем с результативностью, свои две-три шайбы в среднем за игру забрасывают. За поражение в дерби удалось отыграться на рижском «Динамо». Принимали рижан на своём льду, пропустили первыми, но сумели сами забить трижды.

Обновлённый «Авангард» по-прежнему ищет свою игру. Только в последнем матче получилось прервать серию поражений. Омичи гостили в Екатеринбурге и отобрали два очка у местного «Автомобилиста», победив со счётом 3:1. И тут надо отдать им должное, по самоотдаче вопросов не было. Хоккеисты заблокировали 28 бросков, а голкипер Василий Демченко отразил 25 из 26.



Хотя в трёх играх до этого команда Боба Хартли потерпела три поражения с общим счётом 8:14. Сперва не смогла переиграть московское «Динамо» (2:5) и финский «Йокерит» (2:3), а потом получила семь шайб в свои ворота от магнитогорского «Металлурга» (4:7). Забивать, конечно, получается, но 15 пропущенных за три игры для победителя Кубка Гагарина — много.



Закрепить добытую в Екатеринбурге победу на фоне такой формы будет довольно сложно. Всё-таки «Спартак» сейчас выглядит бодро и сбавлять ход явно не намерен. У «ястребов» же пока есть существенные проблемы с сыгранностью, хотя прошлый матч доказал, что хоккеисты готовы биться. Так что мы бы вообще рискнули и проверили лобовую ничью за коэффициент 4.20.

Статистика последних личных встреч, кстати, не против. Любопытно, что в четырёх предыдущих противостояниях в регулярном чемпионате КХЛ соперники не выявляли победителя за основное время. В трёх случаях потребовалось играть овертайм, а ещё один завершился послематчевой серией буллитов. И три раза сильнее были именно красно-белые.

«Спартак» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 сентября 2021 года

«Спартак» под руководством Бориса Миронова пока выглядит бодро. Поражения на старте — редкость, а оборона держит высокую планку. «Авангард» же только в прошлом матче прервал трёхматчевую серию поражений. Хоккеисты готовы биться, но проблем с игрой пока хватает. Мы бы проверили ничью. Коэффициент солидный, а статистика личных встреч не против.



Ставка: ничья в основное время за 4.20.