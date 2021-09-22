«Ленинградец» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Аленичева на матч Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч Кубка России сезона-2020/2021 «Ленинградец» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 3.5 за 2.36.
«Очевидным фаворитом в этой паре выступает «Краснодар», который в прошлом туре успешно отыграл в Грозном, выиграв у «Ахмата». Эмоциональное состояние у команды хорошее. Предположу, что несколько ключевых футболистов не выйдут в этом матче. Они будут готовиться к матчу с «Сочи».
Но выйдут на поле другие, не менее квалифицированные специалисты, поэтому у «Ленинградца» вряд ли получится сотворить какую-то сенсацию.
Думаю, что футболисты «Краснодара» добьются побед малой кровью, то есть выиграют на классе. Поэтому мой прогноз такой — победа «Краснодара» при тотале меньше 3,5 мяча с коэффициентом 2,36», — сказал Аленичев.
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