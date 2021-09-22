«Автомобилист» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Динамо» Минск.



Ставка: ничья за 4.60.



«После того, что минчане сотворили с суровыми челябинскими мужиками, за «Автомобилист» даже немножко страшно. А если серьезно, то я не склонен переоценивать ни челябинскую победу «зубров», ни поражение «Трактора». Бывают и такие матчи, когда у одних залетает все и еще чуть-чуть, а у других – совсем ничего, даже то, чего не могло пролететь мимо.



Но, конечно же, челябинский результат должен екатеринбуржцев как минимум напрячь. Им и так в последнее время досталось больше, чем обычно, – и от «Авангарда», и от ЦСКА. Наверное, уральцы надеялись отдохнуть на Минске – а тут такая неожиданность.



Но даже с учетом этой самой неожиданности «Автомобилист» все равно остается фаворитом, пусть и не слишком выраженным, грядущего матча. Он будет для соперников весьма нелегким. Фарт у минчан не может длиться вечно, да и «Автомобилисту» пора выигрывать, а то зрители не поймут. В данном контексте каждая из команд вправе считать соперника «своим клиентом» и рассчитывать на победу. Что же касается автора этого прогноза, то он смотрит в статистику личных встреч и видит удивительную картину: в шести из семи последних матчей победили гости. Нечасто такое встретишь, не правда ли?



Поэтому есть смысл предположить ничью в основное время. А уже после гости возьмут второе очко. «Чтобы не портить отчетность», — как говорил незабвенный кот Матроскин», — сказал Лебедев.