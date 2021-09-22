«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ 22 сентября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Витязь».



Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 2.65.



«Локомотив» стартовал очень тяжело, и непривычно видеть ярославский клуб, который ещё недавно шёл предпоследним на Западе, а теперь чудом вполз в восьмёрку.



Причём команда там мощная, и даже главный тренер Андрей Скабелка не всегда понимает, что происходит с его коллективом. По крайней мере, такое впечатление складывается со стороны.



«Локомотив» обыграл слабенькое рижское «Динамо» (4:0), и тут же его хлопнул «Йокерит» (2:0). Победа над нижегородским «Торпедо» (4:3), и снова пришёл «Йокерит» (4:1).



Но «Витязь» — это не клуб made in Finland. Это такой же аутсайдер Запада, который сейчас идёт последним в лиге, и новый главный тренер Юрий Бабенко пока не демонстрирует эффективные результаты.



Я бы в этом матче взял кэф 2.65 на то, что «Локомотив» победит в основное время, причём тотал матча составит больше 5.5 шайбы. Я почти не сомневаюсь, что ярославский клуб тут должен забирать очки, возвращая уверенность в себе. При этом у «Витязя» есть сильные легионеры, которые должны забросить парочку шайб. Мы можем увидеть весьма результативный матч», — сказал Лысенков.