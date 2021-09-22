«Шахтёр» — «Динамо» Киев: где смотреть, во сколько начало матча, какой канал покажет

22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины «Шахтёр» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах не сумели выделить однозначного фаворита: на победу каждого из клубов в основное время можно поставить в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. Ставки на ничью принимаются за 3.65.



Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. А поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Итоговый успех «Шахтёра» оценён в 1.95, итоговая победа «Динамо» также идёт за 1.95.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Динамо» Киев.