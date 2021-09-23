«Трактор» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — ЦСКА.



Ставка: победа «Трактора» за 3.01.



«Как уже было сказано ранее, я не считаю необходимым переоценивать челябинскую победу минского «Динамо». Точно так же не склонен считать, что «Трактор» в одночасье разучился играть в хоккей. При нынешних результатах челябинцы имеют полное право в одном-другом матче влететь с грохотом и под фанфары, даже перед своей суровой публикой. Вот, считай, и влетели.



С ЦСКА, безусловно, настрой будет иной и игра будет совсем другая. Наверняка скажется и тот факт, что «Трактор» не может обыграть армейцев дома вот уже четыре сезона. Но мы помним, какими тогда были армейцы – для челябинцев совершенно «несъедобные» — и какие они сейчас.



Возьму на себя смелость предположить, что для сегодняшнего «Трактора», да ещё слегка взведённого разгромным поражением прошлого тура от минского «Динамо», ЦСКА является вполне берущимся соперником. Конечно, не всё так просто, и армейцы умеют обороняться. Но ведь и «Трактор» сейчас весьма и весьма неплох.



Поэтому поставлю всё-таки на домашнюю победу челябинцев, многотрудную, мозолистую и «рабоче-крестьянскую». С минимальным преимуществом, с совсем небольшим количеством заброшенных шайб, но всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.