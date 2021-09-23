«Куньлунь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 23 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Амур».



Ставка: победа «Куньлуня» за 2.32.



«Матч, который точно не попадёт в категорию «Главный матч игрового дня», даже если в игровом дне будет всего два матча. Когда предпоследняя команда принимает последнюю (причём и в конференции, и вообще), трудно оценить это иначе, чем местечковыми разборками на тему, кто ниже пал.



По идее, ниже пал «Амур» — у него на очко меньше, чем у «Куньлуня». Но у китайских товарищей сыграно на матч больше. Идём дальше. «Куньлунь» вернулся с выезда и получил дополнительные сутки на восстановление. То есть он должен быть свежее. Наконец ничья в основное время не устроит ни одну из команд, поскольку каждая вправе считать соперника «своим клиентом». И если не выигрывать у него, то у кого же, чёрт побери, выигрывать?



Да, мы ещё забыли, где «Амур» проводил предыдущую встречу. Он же играл в Санкт-Петербурге, где армейцы дальневосточников изрядно повозили лицом об лёд.



Таким образом, сумма обстоятельств намекает на домашнюю победу «Куньлуня». Не простую, поскольку хабаровчане будут грызть лёд и упираться. Но и не слишком сложную, потому что сам «Амур» простой как угол дома. Вполне возможно лихое количество шайб, которые побывают в обоих воротах, но я не стал бы на этом зацикливаться. Главное, что «Куньлунь» забросит на шайбу больше, причём сделает это в основное время, а потом ляжет костьми у своих ворот и долежит так до финальной сирены», — сказал Лебедев.