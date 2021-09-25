«Челси» — «Манчестер Сити»: эксперты оценили шансы команд в матче АПЛ

25 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75, успех «Ман Сити» тоже оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.35.



Букмекеры не считают, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.83, на пенальти — за 2.60, на удаление — за 4.50.

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ман Сити».