Хуберт Хуркач — Энди Маррей: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Метце

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Метце Хуберт Хуркач — Энди Маррей.
Ставка: победа Хуркача за 1.70.
«Сэр, не пора ли вам на покой?» — такой вопрос напрашивался к Маррею после его бездарной игры на челленджере в Ренне на прошлой неделе. Но уже в Метце Энди заметно прибавил и смотрится бодрячком. Однако у нас имеется некоторый скепсис в отношении именитого британца, который стабильностью не славится в последние годы, да и вопросы к игре имеются.
У Хуркача лучший сезон в карьере однозначно на данный момент: два титула, один из которых на «Мастерсе» в Майами, полуфинал Уимблдона, место в топ-15 (13-я промежуточная позиция). До конца года есть все шансы в десятку пробраться, нужно побеждать и набирать очки. В том числе здесь и сейчас. Все оставшиеся в деле соперники Хуберту точно по зубам, можно и на титул замахнуться.
Кстати, поляк с британцем встречались в Цинциннати в этом сезоне, первый оказался сильнее — 7:6, 6:3. С того матча прошло мало времени, Маррей точно прибавить не успел. При должной мотивации Хуркач должен побеждать снова», — сказал Фомин.
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