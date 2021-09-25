Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бой Мораес — Двалишвили: где смотреть онлайн, прямая трансляция UFC 266, прогнозы и ставки

Бой Мораес — Двалишвили: где смотреть онлайн, прямая трансляция UFC 266, прогнозы и ставки
Комментарии

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 266. В одном из боёв встретятся Марлон Мораес и Мераб Двалишвили. Начало боя — не ранее 04:40 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя — Мераб Двалишвили. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38, это примерно 70% вероятности. Шансы Марлона Мораеса оценивают коэффициентом 3.15 (28%). На ничейный исход предлагают коэффициент 52.00 (2% вероятности).

На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку за 1.35, обратный исход идёт за 3.05.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Джошуа — Усик.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021