Бой Мораес — Двалишвили: где смотреть онлайн, прямая трансляция UFC 266, прогнозы и ставки
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В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 266. В одном из боёв встретятся Марлон Мораес и Мераб Двалишвили. Начало боя — не ранее 04:40 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.
По оценке букмекеров, фаворит предстоящего боя — Мераб Двалишвили. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38, это примерно 70% вероятности. Шансы Марлона Мораеса оценивают коэффициентом 3.15 (28%). На ничейный исход предлагают коэффициент 52.00 (2% вероятности).
На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку за 1.35, обратный исход идёт за 3.05.
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