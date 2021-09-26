«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ cезона-2021/2022 «Арсенал» — «Тоттенхэм».
Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.82.
«Сегодня мы поговорим про лондонское дерби — «Арсенал» — «Тоттенхэм». Две команды, которые в последнее время играют не очень хорошо.
Да, «Арсенал» наконец-то начал выигрывать, но исключительно со счётом 1:0. «Тоттенхэм» пока тоже расстраивает. Здесь сложно что-то предугадывать, потому что это дерби. Но мне всё-таки кажется, что игра будет достаточно сухая, потому что «Тоттенхэм» играет от обороны и на контратаках, а «Арсенал» старается играть в позиционный футбол, но не всегда это получается.
Можно рискнуть и поставить на тотал меньше 2. Может такое произойти. Но я остановлюсь на варианте тотал меньше 1 в первом тайме за 1.82. В этом матче вряд ли будет много голов. Даже если один гол будет забит в первом тайме, то будет возврат».
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