Энтони Джошуа — Александр Усик: прогноз Николая Валуева на бой 26 сентября

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик в тяжёлом весе за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Ставка: победа Джошуа за 1.40.

«На кону статус-кво, который будет проверяться как у Джошуа, так и у Александра. Наверное, это самый титулованный соперник Усика в супертяжёлой категории. Бой пройдёт в Англии. Это немаловажный факт, который надо запомнить. Публика в зале будет болеть за Джошуа.



В среднем по весу соперники очень похожи. Они настоящие супертяжеловесы. Александру удалось сохранить свою скорость, феноменальную выдержку и в первую очередь возможность двигаться на ногах. Он будет этим пользоваться. Но для того, чтобы потрясти Джошуа, нужно нечто большее. Нечто большее в своё время мы увидели от Руиса, который неожиданными взрывами сумел ошеломить соперника и пойти на добивание. Джошуа — это не тот боец, который любит, когда его бьют.



Зачастую он находится в выжидательной позиции, что, возможно, он и будет делать как хозяин ринга. Усик всё же гость, претендент, поэтому Джошуа будет в выжидательной позиции. Если Александр пропустит какой-то удар, то Джошуа будет развивать перспективу.



Многие называют абсолютным фаворитом Джошуа, но я бы всё же так не говорил конкретно. Однако история разыграть бой по очкам — это не на руку Усику. У Джошуа достаточно преимуществ. В первую очередь мощь удара, есть и достаточная скорость. Но всё-таки его нужно удивлять. Усику нужно что-то такое, чего Энтони не ожидает. Надеюсь, что в штабе Усика это понимают. Желаю ему победы.



Если холодно подходить к этому бою, то всё играет на руку Джошуа. Вынужден согласиться с многочисленными мнениями в пользу британского боксёра. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Абсолютного доминирования Джошуа я не наблюдаю. Очень интересно, чем же закончится поединок».

Прогноз Тайсона Фьюри на бой Джошуа — Усик.