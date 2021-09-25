Джошуа — Усик: прогноз Вячеслава Василевского на бой 26 сентября

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик.

Ставка: победа Джошуа за 1.42.

«Я буду болеть за Усика, но думаю, победит Джошуа. Энтони — тяжеловес, Усик поднялся в тяжёлый вес. Джошуа — природный тяж, 12 раундов Усику тяжело будет сдерживать натиск. Даже несмотря на филигранную технику Усика — много двигаться, много дёргать — раунду к пятому-шестому Джошуа начнёт перехватывать инициативу.



Нокаута не будет. В какой-то момент Джошуа перехватит инициативу и начнёт перебивать Усика. Если бы бой был в весе Александра, то он бы выиграл. Здесь габариты сыграют своё. Джошуа быстрый, подвижный, не такой тяж, который стоит и пытается ударить, он двигается очень технично. К бою с Усиком Джошуа функционально готов. Тяжело будет, несмотря на то что Усик тоже очень мощный боксёр, один из лучших вне зависимости от их категории», — сказал Василевский «Чемпионату».

Прогноз Тайсона Фьюри на бой Джошуа — Усик.