«Сельта» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» — «Гранада».



Ставка: «Сельта» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.51.



«К заключительному матчу седьмого тура Примеры «Сельта» подходит без травм и дисквалификаций. Вдобавок у галисийцев было на два дня больше на восстановление после прошлого тура, чем у «Гранады». Думаю, наиболее вероятный исход игры – победа «Сельты», которая показала хороший уровень игры в прошлом матче, выиграв 2:0 в Валенсии у «Леванте».



Однако «Гранада» Роберта Морено способна на сюрприз. В прошлой гостевой игре «Гранада» добыла ничью 1:1 на «Камп Ноу», и сейчас соперник у «Гранады» стилистически похожий на «Барсу». Отдать инициативу и опасно контратаковать «Гранада» может хорошо. Поэтому не стал бы тут исключать вероятности ничьей.



Вместе с тем от игры логично ждать немалого количества голов. Любой матч «Сельты» с её мощной атакой и посредственной обороной – это всегда заявка на «тотал больше», ну а «Гранада» в прошлом сезоне пропустила больше всех голов в Примере и в последних пяти турах получила в свои ворота 11 мячей.



На основе всего этого сделаю пусть и аккуратную, но достаточно взвешенную ставку на матч: «Сельта» не проиграет при тотале больше 1.5 гола», — сказал Вишневский.