«Витязь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 27 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — СКА.



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.43.



«Бюджетное расстояние между СКА и «Витязем» огромно. Качество исполнителей отличается как небо от земли. Но при этом по качеству игры эти команды расположились где-то неподалёку, а питерцы добирают свои очки, которые «Витязь» отдаёт, за счёт индивидуального мастерства исполнителей.



То есть как минимум навязать армейцам лихую драку, а как максимум — даже загнать их за Можай «витязи», в принципе, могут. Но не станут этого делать, потому что только законченные идиоты кусают руку дающую. А в Подольске, как мы давно знаем, таких нет. О чём свидетельствует статистика личных встреч, согласно которой у СКА 12-кратное (прописью — ДВЕНАДЦАТИКРАТНОЕ!!!) преимущество по числу побед в «междусобойчиках».



Полагаю, что не станут «витязи» просить у отцов-кормильцев даже одного очка. Положение у них сейчас отнюдь не катастрофическое, зона плей-офф Западной конференции — вот она, рукой подать. Поэтому всё пойдёт по накатанной: СКА одержит с виду очень трудную (некоторым даже покажется, что изматывающую) победу. Все это произойдёт в основное время, и преимущество у армейцев будет такое, чтобы не оставлять шансов случайному отскоку. То есть — в две-три шайбы. Жизнь ведь на этом не заканчивается», — сказал Лебедев.